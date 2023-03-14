

Посол Франции в Грузии: Реформы необходимы для продвижения по пути в ЕС

14.03.2023 15:03





Посол Франции в Грузии Шераз Гасри, откликается на состоявшуюся президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Франции Катрин Колонной встречу и заявляет, что реформы необходимы для достижения прогресса на пути в ЕС.



«Реформы в Грузии необходимы для продвижения по пути в ЕС. Франция готова поддержать Грузию!» — написала посол в Twitter.





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