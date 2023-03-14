

Манджгаладзе: Механизмом для смягчения политического кризиса являются досрочные выборы

14.03.2023 15:17





Если возникнет угроза получению Грузией статуса кандидата, власти должны будут отвечать. В таком случае механизмом для смягчения политического кризиса являются досрочные выборы, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, сейчас главным требованием было – «Нет российскому закону».



«Сейчас так жестко не выдвигалось требование «Нет российскому правительству». Если бы было такое требование, люди и сейчас бы стояли на улице. Я лично говорю, что «Нет российскому закону» - это недостаточное требование, однако давайте взглянем объективно. «Нет российскому правительству» - не было требованием всех собравшиеся там людей, потому что люди думают, что в условиях «Грузинской мечты» еще можно получить статус кандидата в члены ЕС и так жестко не требуют отставки правительства, но они так хотят Европу, что как только «Грузинская мечта» поставит под вопрос получение статуса, я буду первым, кто потребует проведения внеочередных выборов», - заявил Манджгаладзе.



Он также прокомментировал заявление Питера Стано о том, что, принятием закона об «иноагенствх», «Грузинская мечта» нарушала 2 из 12 пунктов рекомендаций ЕС. Как отметил Манджгаладзе, целью этого законопроекта был саботаж статуса.



«Если начнется преследование людей, которые опротестовывали российский закон, это будет первым знаком. Если начнутся гонения, мы должны снова выйти на улицу, чтобы защитить их. Это значит, что «Грузинская мечта» тактически отступила, перевела дух и снова пошла в атаку. Они сначала начнут преследовать этих людей, потом нацелятся на СМИ, потому что если кого и надо благодарить, так это молодежь и СМИ, которые донесли до людей правду», - заявил Манджгаладзе.





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