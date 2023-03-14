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Один из лидеров «Силы народа» осудил уничтожение флага ЕС перед парламентом Грузии
14.03.2023 15:46
По словам одного из лидеров «Силы народа» Дмитрия Хундадзе, он осуждает уничтожение флага ЕС перед парламентом Грузии.
Как отмечает Хундадзе, такие действия не в интересах страны и общества.
«Я осуждаю уничтожение флага ЕС перед парламентом Грузии, это не в интересах страны и общества. Отношение определенной части общества — «не буду читать, нанесу оскорбление другим, порву флаг…» и другие подобные призывы и действия неприемлемы и наносят ущерб имиджу государства», — отмечает Дмитрий Хундадзе.
Для справки, радикальные группы пророссийского движения «Альт-Инфо» сорвали поднятый перед парламентом флаг ЕС, растоптали его и сожгли.
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