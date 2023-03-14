

Один из лидеров «Силы народа» осудил уничтожение флага ЕС перед парламентом Грузии

14.03.2023 15:46





По словам одного из лидеров «Силы народа» Дмитрия Хундадзе, он осуждает уничтожение флага ЕС перед парламентом Грузии.



Как отмечает Хундадзе, такие действия не в интересах страны и общества.



«Я осуждаю уничтожение флага ЕС перед парламентом Грузии, это не в интересах страны и общества. Отношение определенной части общества — «не буду читать, нанесу оскорбление другим, порву флаг…» и другие подобные призывы и действия неприемлемы и наносят ущерб имиджу государства», — отмечает Дмитрий Хундадзе.



Для справки, радикальные группы пророссийского движения «Альт-Инфо» сорвали поднятый перед парламентом флаг ЕС, растоптали его и сожгли.







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