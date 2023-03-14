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У парламента Грузии вновь подняли флаг ЕС


14.03.2023   17:15


У высшего законодательного органа Грузии вновь подняли флаг Евросоюза. Флаг был водружен сотрудниками патрульной полиции.

Напомним, что ранее представители пророссийского движения «Альт-Инфо» провели акцию перед парламентом. Они и сорвали флаг ЕС и затем сожгли его.


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