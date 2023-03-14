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У парламента Грузии вновь подняли флаг ЕС
14.03.2023 17:15
У высшего законодательного органа Грузии вновь подняли флаг Евросоюза. Флаг был водружен сотрудниками патрульной полиции.
Напомним, что ранее представители пророссийского движения «Альт-Инфо» провели акцию перед парламентом. Они и сорвали флаг ЕС и затем сожгли его.
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