

У парламента Грузии вновь подняли флаг ЕС

14.03.2023 17:15





У высшего законодательного органа Грузии вновь подняли флаг Евросоюза. Флаг был водружен сотрудниками патрульной полиции.



Напомним, что ранее представители пророссийского движения «Альт-Инфо» провели акцию перед парламентом. Они и сорвали флаг ЕС и затем сожгли его.





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