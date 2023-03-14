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Пятрас Ауштрявичюс: Михаил Саакашвили находится на грани смерти
14.03.2023 17:17
Михаил Саакашвили находится на грани смерти. Его вес уменьшился со 120 килограммов до 64-62 килограммов, - об этот евродепутат Пятрас Ауштрявичюс заявил в Европарламенте, где состоялась дискуссия на тему: «Политзаключенные, обреченные на смерть: Кара-Мурза, Горинов и Михаил Саакашвили».
«Во время агрессивной неспровоцированной войны России в Украине происходит постоянное давление на демократическую оппозицию в России и беспрецедентное преследование политзаключенных в Грузии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, реформист, политический активист. Его политика преобразовала грузинское общество, экономику, усилила борьбу с коррупцией и национальный курс на трансатлантическую и европейскую интеграцию. В октябре 2021 года по возвращении в Грузию Михаил был арестован, приговорен к 8 годам лишения свободы и до сих пор находится в заключении с ухудшившимся здоровьем. Михаил Саакашвили находится на грани смерти. На данный момент его вес снизился со 120 кг до 64-62 кг», - заявил депутат Европарламента.
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