

апуашвили: Венецианская комиссия не возражает против принятия Грузией закона о деолигархизации, но есть рекомендации

14.03.2023 17:18





По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Венецианская комиссия не возражает против того, чтобы Грузия принятия представленного закона о деолигархизации, хотя есть рекомендации, которые будут обсуждены и будут приняты соответствующие решения.



Кроме того, по его словам, у Венецианской комиссии нет серьезных замечаний к законопроектам «Об общих судах» и представлены рекомендации и в этом случае.



«Венецианская комиссия обсудила оба вопроса, а по первому, является ли он украинским законом, она сказала да, и единственная разница между этими двумя законами заключается в том, что в случае с Украиной реестр ведет Совет безопасности при президенте, а в случае с Грузией правительство, что и понятно, ведь в Грузии у президента другие функции. Второе — может ли Грузия принять такой закон, на этот счет тоже есть решение и возражений по этому поводу нет.



По второму вопросу, поправке к закону «Об общих судах», в отношении поправок, которые мы разработали, Венецианская комиссия замечаний не имеет.



Вы знаете, мы отправили оба проекта в Венецианскую комиссию и БДИПЧ/ОБСЕ и просили о совместном заключении. С самого начала у нас был ответ от обоих ведомств, что будут отдельные заключения. Поэтому мы все еще ждем заключения БДИПЧ/ОБСЕ по обоим проектам, возможно, на следующей неделе будут заключения БДИПЧ/ОБСЕ, и как только у нас будет заключение БДИПЧ/ОБСЕ, соответствующий парламентский комитет возобновит работу по эти проекты. В ближайшее время мы закончим работу, чтобы эти пункты были выполнены», — заявил Шалва Папуашвили.







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