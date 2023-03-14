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Анна Фотыга прогнозирует Бидзине Иванишвили участь Плахотнюка
14.03.2023 18:40
В результате давления Европарламента олигарх Плахотнюк был окончательно устранен с политической сцены Молдовы. Уверена, что то же самое произойдет и с Бидзиной Иванишвили, - об этом депутат Европарламента Анна Фотыга заявила в Европарламенте, где прошла дискуссия на тему: «Политические заключенные, обреченные на смерть: Кара-Мурза, Горинов и Михаил Саакашвили».
«Хочу вспомнить случай с Молдовой, когда в результате сильного давления со стороны Европарламента олигарх Плахотнюк, столь плохо влиявший на внутреннюю ситуацию, был окончательно устранен с политической сцены страны.
Я абсолютно уверена, что то же самое произойдет и с Бидзиной Иванишвили, который так привязан к сегодняшней российской ориентации Грузии», - заявила Фотыга.
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