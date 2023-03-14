

Венецианская комиссия публикует заключение по закону Грузии «Об общих судах»

14.03.2023 19:22





Венецианская комиссия публикует заключение по закону Грузии «Об общих судах».



Как указано в заключении, в соответствии с запросом председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили от 22 ноября 2022 года Венецианская комиссия оценила текущий пакет изменений как неотъемлемую часть проводимой реформы судебной системы Грузии, в связи с чем комиссия уже выдала четыре оценки в 2019-2022 гг.



«Венецианская комиссия отмечает, что следующие основные рекомендации, разработанные ранее, еще нужно учесть: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции, что должно включать комплексную реформу Высшего совета юстиции; Ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их разрешения.



Пересмотр процедуры прекращения полномочий судей, уточнение оснований для прекращения полномочий, предоставление большего времени на обжалование этого решения и сохранение заработной платы в период прекращения полномочий; Ограничение оснований для дисциплинарной ответственности судей, связанных с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражением мнения. Кроме того, оставляя судьям возможность комментировать такие вопросы, как судебная власть. Обеспечение обязательности указаний Верховного суда для Высшего совета юстиции», — говорится в заключении.





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