

Иоселиани: Срыв и сожжение флага Евросоюза оскорбляет исторический выбор грузинского народа

14.03.2023 19:26





«Перед высшим законодательным органом Грузии срыв и сожжение флага Европейского союза, воздвигнутого для выражения прозападной политики, и подобные оскорбительные действия являются не только препятствием для Грузии на пути к европейской интеграции, но и оскорбляют исторический выбор грузинского народа во внешней политике страны», — заявил народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По его словам, любое собрание должно носить мирный характер, не должно вести к насилию и не должно противоречить конституционным принципам страны.



«Конечно, любая группа людей имеет право собираться и выражать свое мнение в пределах полномочий, предоставленных законом, однако любое собрание должно быть мирным, не должно вести к насилию и не должно противоречить конституционным принципам страны», — заявил Леван Иоселиани.



Представители «Альт-Инфо» и «Консервативное движение» сегодня провели акцию возле здания парламента. Участники митинга сняли и сожгли установленный у здания парламента флаг Евросоюза, а на его место несколько раз пытались поднять флаг Грузии. Полиция разрядила обстановку.



По факту инцидента МВД в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях возбудило административное производство.



Позже флаг ЕС снова был поднят перед парламентом.





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