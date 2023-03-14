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«Приятно видеть столько флагов ЕС в Тбилиси» — представитель Еврокомиссии
14.03.2023 19:54
Сегодня, 14 марта, пророссийские группы «Альт-Инфо» сняли флаг Евросоюза, водруженный перед парламентом Грузии в Тбилиси, затем растоптали его и сожгли.
Примерно за час до инцидента, представитель Еврокомиссии, находившийся в Тбилиси, писал о вывешенных в Тбилиси флагах Европейского Союза.
Речь идет о Лоуренсе Мередите, директоре Еврокомиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству.
«Всегда приятно видеть столько флагов ЕС в Тбилиси», — написал представитель Еврокомиссии в Twitter перед тем, как флаг ЕС сожгли.
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