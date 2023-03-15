

Оливер Вархей: Правительство Грузии обязано полностью обеспечить права Саакашвили

15.03.2023 00:10





Правительство Грузии обязано полностью обеспечить права Саакашвили как заключенного и обвиняемого. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей во время своего выступления по вопросу Грузии в Европарламенте.



ЕС выражает готовность помочь партнерам, в том числе, в плане оказания медицинской помощи третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.



«В прошлом месяце этот парламент принял резолюцию о состоянии здоровья г-на Михаила Саакашвили. От имени государств-членов мы передали демарш [Грузии] Министерству юстиции, и наше месседж был очень четким – законной обязанностью правительства Грузии является полное обеспечение прав Саакашвили как заключенного и обвиняемого в соответствии с международными обязательствами Грузии.



Евросоюз готов помочь партнерам в этом вопросе, в том числе в плане оказания медицинской помощи», - сказал Вархей.





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