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EPP: Попытка «Мечты» посягнуть на демократические ценности страны противоречит устремлениям народа
15.03.2023 09:59
Мы обеспокоены попыткой партии «Грузинская мечта» посягнуть на демократические ценности страны, - об этом Европейская народная партия (ЕНП) пишет в Twitter.
«Это противоречит европейским устремлениям народа!» - заявляют в ЕНП.
Вместе с тем, по словам члена Европейской народной партии Мириам Лексманн, правящая партия Грузии является радикальной силой и машиной лжи.
«Правящая партия доказала, что является единственной «радикальной силой» и «машиной лжи» в Грузии», - заявляет европарламентарий.
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