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EPP: Попытка «Мечты» посягнуть на демократические ценности страны противоречит устремлениям народа


15.03.2023   09:59


Мы обеспокоены попыткой партии «Грузинская мечта» посягнуть на демократические ценности страны, - об этом Европейская народная партия (ЕНП) пишет в Twitter.

«Это противоречит европейским устремлениям народа!» - заявляют в ЕНП.

Вместе с тем, по словам члена Европейской народной партии Мириам Лексманн, правящая партия Грузии является радикальной силой и машиной лжи.

«Правящая партия доказала, что является единственной «радикальной силой» и «машиной лжи» в Грузии», - заявляет европарламентарий.


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