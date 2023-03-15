

EPP: Попытка «Мечты» посягнуть на демократические ценности страны противоречит устремлениям народа

15.03.2023 09:59





Мы обеспокоены попыткой партии «Грузинская мечта» посягнуть на демократические ценности страны, - об этом Европейская народная партия (ЕНП) пишет в Twitter.



«Это противоречит европейским устремлениям народа!» - заявляют в ЕНП.



Вместе с тем, по словам члена Европейской народной партии Мириам Лексманн, правящая партия Грузии является радикальной силой и машиной лжи.



«Правящая партия доказала, что является единственной «радикальной силой» и «машиной лжи» в Грузии», - заявляет европарламентарий.





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