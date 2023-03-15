

Марина Кальюранд: Война в Украине открыла окно возможностей для Грузии, и не упускайте это

15.03.2023 10:31





«Мой посыл грузинским политикам ясен, война, начавшаяся в Украине, открыла окно возможностей для Грузии, и не упускайте это», — заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд во время дебатов о текущей ситуации в Грузии в Европарламенте.



Как отметила в своем выступлении депутат Европарламента, у нее есть два послания для грузинского народа.



«Во-первых, мы в Европарламенте знаем и уважаем выбор более тесной европейской и евроатлантической интеграции. Вы очень четко и последовательно выразили свои европейские устремления. Мы поддерживаем вас, поддерживаем вас на европейском пути; Во-вторых, мы никогда, повторяю, никогда не будем втягивать вас ни в какую войну. Мы помним войну 2008 года и потерянные жизни людей. Мы никогда не признаем оккупацию Грузии, мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Желаем грузинскому народу мира, безопасности и благополучия. Мой посыл грузинским политикам ясен: война, начавшаяся в Украине, открыла окно возможностей для Грузии, и не упускайте это. Помните, что сегодня украинцы борются и умирают за свое будущее так же, как и за ваше. Нападки на Зеленского со стороны грузинских официальных лиц разочаровывают и неприемлемы. Окно возможностей не всегда будет открыто. Делайте то, что от вас ждут ваши люди», — заявила Марина Кальюранд.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





