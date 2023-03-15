

Виола фон Крамон:Грузинский народ заслуживает быть в ЕС, даже если его нынешнее правительство этого не достойно

15.03.2023 10:54





«Грузинский народ заслуживает того, чтобы быть в Европейском союзе, даже если его нынешнее правительство этого не достойно», — заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон во время дебатов о текущей ситуации в Грузии в Европарламенте.



По словам европарламентария, правительство Грузии хочет саботировать европейский путь страны, с чем, по ее словам, не согласен грузинский народ.



Как указывает Виола фон Крамон, впереди только один путь, который ведет к европейскому будущему Грузии.



«Все маски окончательно сорваны. Правительство Грузии хочет саботировать европейский путь страны. К счастью, грузинский народ с этим не согласен. Обратно в русское болото пути нет. Путь к ограниченным свободам и возврату к самодержавию отрезан. Впереди только один путь, который ведет к европейскому будущему Грузии. Грузинский народ радикально отличается от своего правительства, все вышли на улицы, чтобы их голоса были услышаны в Тбилиси, Брюсселе и, особенно, в Москве. Те, кто стоял на улицах Тбилиси, Батуми или Кутаиси, выступали от имени более 80% грузин. Европейскую идентичность нельзя смыть водометами. Поджигая флаг ЕС нельзя сжечь Европу из сердец грузин. Насилие бесполезно против тех, кто борется за свободу. Конституция Грузии неприкосновенна, и ее статья 71 требует от правительства обеспечить полную интеграцию Грузии в Европейский союз и НАТО. Тем не менее правительство поставило интересы одного олигарха и Кремля выше Конституции Грузии. Когда те, кто у власти, предают свой народ, этот народ демонстрируют силу. Настало время брать пример с грузин и бороться за будущее Европы. Грузинский народ заслуживает того, чтобы быть в Европейском союзе, даже если его нынешнее правительство этого не достойно», — заявила Виола фон Крамон.







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