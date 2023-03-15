

На телефонные расходы депутатов парламента в 2021-2022 годах было потрачено 42 698,87 лари

15.03.2023 11:19





На телефонные расходы депутатов парламента Грузии 10-го созыва за два года было потрачено 42 698,87 лари: в 2021 году – 20 723,34 лари, в 2022 году – 21 975,53 лари.



Как сообщили «IPN» в парламенте Грузии в ответ на запрос публичной информации, в 2021 году телефонными услугами, финансируемыми из государственного бюджета, воспользовались 52 депутата, а в 2022 году были профинансированы телефонные разговоры 62 депутатов.



Между тем, по официальной информации, в 2021 году из 52 депутатов только два депутата, члены партии «За Грузию» Анна Бучукури и Георгий Ходжеванишвили были представителями оппозиции, а в 2022 году из 62 депутатов представителями оппозиции являлись: независимый депутат Теона Акубардия, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе и члены партии «За Грузию» Анна Бучукури и Георгий Ходжеванишвили.



Согласно официальной информации, в 2021 году больше всего на телефонные расходы потратил тогдашний председатель парламента Арчил Талаквадзе, а в 2022 году наибольшее количество телефонных разговоров также было профинансировано председателю парламента Шалве Папуашвили.



Что касается расходов на телефонные услуги для сотрудников аппарата парламента, то в 2021 году было потрачено 58 142,75 лари, а в 2022 году – 63 480,52 лари.





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