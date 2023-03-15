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Замглавы Минздрава встретилась с немецкими онкологами и экспертами в области здравоохранения


15.03.2023   11:36


Заместитель министра по вопросам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния встретилась с экспертами и онкологами в сфере здравоохранения Германии.

Целью встречи было углубление отношений и сотрудничества между Грузией и Германией в области медицины.

Немецкие специалисты рассказали о перспективах развития сотрудничества между Тбилисским государственным медицинским университетом и Берлинским университетом, что позволит молодым грузинам получать образование в медицинских учреждениях Германии. Инициатива будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Грузии и укреплению нового поколения.

Стороны также обсудили программу элиминации гепатита С, которая уже много лет успешно реализуется в Грузии.


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