

Замглавы Минздрава встретилась с немецкими онкологами и экспертами в области здравоохранения

15.03.2023 11:36





Заместитель министра по вопросам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния встретилась с экспертами и онкологами в сфере здравоохранения Германии.



Целью встречи было углубление отношений и сотрудничества между Грузией и Германией в области медицины.



Немецкие специалисты рассказали о перспективах развития сотрудничества между Тбилисским государственным медицинским университетом и Берлинским университетом, что позволит молодым грузинам получать образование в медицинских учреждениях Германии. Инициатива будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Грузии и укреплению нового поколения.



Стороны также обсудили программу элиминации гепатита С, которая уже много лет успешно реализуется в Грузии.





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