|
|
|
Замглавы Минздрава встретилась с немецкими онкологами и экспертами в области здравоохранения
15.03.2023 11:36
Заместитель министра по вопросам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния встретилась с экспертами и онкологами в сфере здравоохранения Германии.
Целью встречи было углубление отношений и сотрудничества между Грузией и Германией в области медицины.
Немецкие специалисты рассказали о перспективах развития сотрудничества между Тбилисским государственным медицинским университетом и Берлинским университетом, что позволит молодым грузинам получать образование в медицинских учреждениях Германии. Инициатива будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Грузии и укреплению нового поколения.
Стороны также обсудили программу элиминации гепатита С, которая уже много лет успешно реализуется в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна