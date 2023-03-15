

Народный защитник готов встретиться со студентами, участвовавшими в акциях 7-9 марта

15.03.2023 13:11





Народный защитник Леван Иоселиани готов встретиться со студентами, участвовавшими в акциях 7-9 марта. Заявление об этом распространяет аппарат Народного защитника.



Как отмечается в заявлении, Леван Иоселиани готов встретиться со всеми, кто считает, что на акциях 7-9 марта было нарушено его право на выражение, что попал под непропорциональную силу государственной машины или чувствует какую-то угрозу со стороны власти из-за своих политических взглядов.



«Народный защитник Леван Иоселиани откликается на публичное обращение студентов-участников акций, и заявляет, что готов встретиться со всеми, кто считает, что их право на выражение было нарушено в ходе акций 7-9 марта, что попал под непропорциональную силу государственной машины или чувствует какую-то угрозу со стороны власти из-за своих политических взглядов.



14 марта 2023 года студенты обратились к Народному защитнику Грузии в эфире телекомпании «Пирвели» и попросили о защите от ожидаемых преследований и репрессий со стороны правящей команды и высокопоставленных лиц силовых структур», - говорится в заявлении.





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