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Народный защитник готов встретиться со студентами, участвовавшими в акциях 7-9 марта
15.03.2023 13:11
Народный защитник Леван Иоселиани готов встретиться со студентами, участвовавшими в акциях 7-9 марта. Заявление об этом распространяет аппарат Народного защитника.
Как отмечается в заявлении, Леван Иоселиани готов встретиться со всеми, кто считает, что на акциях 7-9 марта было нарушено его право на выражение, что попал под непропорциональную силу государственной машины или чувствует какую-то угрозу со стороны власти из-за своих политических взглядов.
«Народный защитник Леван Иоселиани откликается на публичное обращение студентов-участников акций, и заявляет, что готов встретиться со всеми, кто считает, что их право на выражение было нарушено в ходе акций 7-9 марта, что попал под непропорциональную силу государственной машины или чувствует какую-то угрозу со стороны власти из-за своих политических взглядов.
14 марта 2023 года студенты обратились к Народному защитнику Грузии в эфире телекомпании «Пирвели» и попросили о защите от ожидаемых преследований и репрессий со стороны правящей команды и высокопоставленных лиц силовых структур», - говорится в заявлении.
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