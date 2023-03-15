|
|
|
Члены Парламента Грузии получили книги антиамериканского и антисемитского содержания
15.03.2023 14:17
Депутатам Парламента Грузии получили экземпляры книги антиамериканского и антисемитского содержания под названием «Разоблачение Люцифера». Информацию об этом распространили члены партии «Лело». В парламенте заявили, что книгу парламентариям отправил ее автор.
В книге, сюжет которой разворачивается в 2022 году, автор сравнивает США с Люцифером, а неправительственные организации показаны в ней как часть конспирологического заговора.
Как заявили в Парламенте Грузии, что автор отправил книги депутатам по почте, полученные посылки парламентская канцелярия раздала адресатам. При этом в парламенте подчеркнули, что Аппарат законодательного органа не имеет никакого отношения к раздаче книг.
«В социальных сетях распространяется дезинформация, будто Аппарат парламента Грузии раздает книги членам и сотрудникам парламента. Хотим уточнить, что в функции Парламента Грузии не входит, по собственной инициативе, раздача книг или других подарков членам парламента и сотрудникам.
Публикация, присланная гражданином Александром Кочиашвили (Алкочари) и изданная под его авторством, была разослана адресатам Канцелярией Аппарата Парламента. Среди адресатов были перечислены члены парламентского большинства и оппозиционных фракций, а также [члены] политических групп.
Канцелярия Парламента Грузии не ведет разбор корреспонденции, не ведет фильтрацию адресатов и выполняет возложенные на нее обязанности», — говорится в сообщении парламента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна