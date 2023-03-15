

Члены Парламента Грузии получили книги антиамериканского и антисемитского содержания

15.03.2023 14:17





Депутатам Парламента Грузии получили экземпляры книги антиамериканского и антисемитского содержания под названием «Разоблачение Люцифера». Информацию об этом распространили члены партии «Лело». В парламенте заявили, что книгу парламентариям отправил ее автор.



В книге, сюжет которой разворачивается в 2022 году, автор сравнивает США с Люцифером, а неправительственные организации показаны в ней как часть конспирологического заговора.



Как заявили в Парламенте Грузии, что автор отправил книги депутатам по почте, полученные посылки парламентская канцелярия раздала адресатам. При этом в парламенте подчеркнули, что Аппарат законодательного органа не имеет никакого отношения к раздаче книг.



«В социальных сетях распространяется дезинформация, будто Аппарат парламента Грузии раздает книги членам и сотрудникам парламента. Хотим уточнить, что в функции Парламента Грузии не входит, по собственной инициативе, раздача книг или других подарков членам парламента и сотрудникам.



Публикация, присланная гражданином Александром Кочиашвили (Алкочари) и изданная под его авторством, была разослана адресатам Канцелярией Аппарата Парламента. Среди адресатов были перечислены члены парламентского большинства и оппозиционных фракций, а также [члены] политических групп.



Канцелярия Парламента Грузии не ведет разбор корреспонденции, не ведет фильтрацию адресатов и выполняет возложенные на нее обязанности», — говорится в сообщении парламента.





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