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Избраны члены участковых избирательных комиссий к промежуточным/внеочередным выборам 29 апреля
15.03.2023 15:54
Окружные избирательные комиссии избрали членов и руководителей участковых избирательных комиссий на промежуточных выборах в парламент Грузии и собрания муниципалитетов и внеочередных выборах мэров, которые состоятся 29 апреля. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия Грузии.
По их же сообщению, всего на 1312 вакантных мест в 164 участковых избирательных комиссиях зарегистрировано 1347 заявок желающих быть членами участковых избирательных комиссий.
«Важно, что среди избранных глав и членов участковых избирательных комиссий: 878 лиц были избраны 12 голосами; 336 - 14 голосами; 72 – 13 голосами; 10-11 голосами; 8 - 10 голосами; и 8 - 9 голосами;
Окружные избирательные комиссии при избрании членов и руководящих лиц участковых избирательных комиссий руководствовались новыми регуляциями, установленными в результате избирательной реформы», - говорится в информации.
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