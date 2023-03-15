

Избраны члены участковых избирательных комиссий к промежуточным/внеочередным выборам 29 апреля

15.03.2023 15:54





Окружные избирательные комиссии избрали членов и руководителей участковых избирательных комиссий на промежуточных выборах в парламент Грузии и собрания муниципалитетов и внеочередных выборах мэров, которые состоятся 29 апреля. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия Грузии.



По их же сообщению, всего на 1312 вакантных мест в 164 участковых избирательных комиссиях зарегистрировано 1347 заявок желающих быть членами участковых избирательных комиссий.



«Важно, что среди избранных глав и членов участковых избирательных комиссий: 878 лиц были избраны 12 голосами; 336 - 14 голосами; 72 – 13 голосами; 10-11 голосами; 8 - 10 голосами; и 8 - 9 голосами;



Окружные избирательные комиссии при избрании членов и руководящих лиц участковых избирательных комиссий руководствовались новыми регуляциями, установленными в результате избирательной реформы», - говорится в информации.





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