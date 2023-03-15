

Хатия Деканоидзе: Парламент должен провалить законопроект «О деолигархизации»

15.03.2023 15:58





Парламент должен провалить проект закона «О деолигархизации» так же, как ему пришлось провалить российский закон – должны быть провалены все те законопроекты, которые имеют отрицательное заключение Венецианской комиссии и являются препятствием для получения статуса кандидата, - об этом заявила депутат от фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе.



По словам Деканоидзе, пропаганда «Грузинской мечты», будто заключение Венецианской комиссии в связи с направленными законопроектами позитивное, реально оно оказалось негативным.



Как отметила Деканоидзе, заключение Венецианской комиссии по проекту закона «О деолигархизации» полно постулатов и фактов, о которых говорила оппозиция.



«Заключение Венецианской комиссии однозначно отрицательное. В своем заключении комиссия говорит, что законопроект противоречит правам человека, оказывает стигматизацию - репрессивными институтами могут быть обусловлены те люди, которые могут оказаться под действием этого закона. Кроме того, в Украине одна реальность, в Грузии - другая, и это сказала Венецианская комиссия. Это также совпало с тем, что говорили мы. В своем заключении Венецианская комиссия акцентирует внимание на системных реформах, среди них то, что захват государства и олигархическое правление означают, что большие недостатки и изъяны есть во всех институтах», - сказала Хатия Деканоидзе.





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