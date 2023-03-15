

Папуашвили: Некоторые европейские политики используют инструменты российской пропаганды

15.03.2023 16:03





«Некоторые европейские политики используют инструмент российской пропаганды в отношении Грузии. Они хотят разделить грузинский народ и избранное им правительство», — заявил Первому каналу Грузии председатель парламента Грузии Шалва Папауашвили.



По его словам, это опасный путь.



Папуашвили также отметил, что в Европарламенте есть определенная группа, которая является политическим другом и союзником Михаила Саакашвили.



«Что касается Саакашвили, то заявления о нем не первые. Европейский парламент принял три резолюции, которые, к сожалению, были полны дезинформации, включая последнюю резолюцию. Мы видим, что определенная группа в Европарламенте является политическим другом и союзником Михаила Саакашвили. Они укрывали Михаила Саакашвили, когда в 2018 году грузинский суд приговорил Саакашвили к тюремному заключению. Именно под их покровительством он свободно передвигался по Европе, виновный в побегах, хотя они встречались, здоровались за руку, в кафе или в их офисах. Саакашвили, гражданин Украины, говорил о будущем Грузии. Именно они поддержали радикальный план Саакашвили, который должен был вызвать волнения в Грузии. Если бы не активная работа грузинских спецслужб, если бы Саакашвили не был арестован, никто не знает, что бы сейчас происходило в Грузии в плане беспорядков. Ответственность лежит на этих политиков за то, что они подтолкнули Саакашвили к такому шагу. На их месте я хотел бы, чтобы они поняли свой собственный вклад, как они способствовали радикализму в Грузии, и с этой ответственностью переосмыслили свое отношение к грузинскому народу. Прежде всего, это оскорбление грузинского народа, когда его пытаются отделить его от избранного им правительства. Это самый большой явный пример недемократизма», — заявил Шалва Папуашвили.







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