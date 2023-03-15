

Талаквадзе: «Национальное движение» развалено

15.03.2023 16:14





По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, «Национальное движение» — это политическая сила, которая похоронила в Грузии все европейское и, находясь в оппозиции, не поддержала ни включение европейского выбора Грузии в конституцию, ни какие-либо реформы, предусмотренные европейской рекомендацией.



Арчил Талаквадзе прокомментировал акцию, объявленную «Национальным движением» на 9 апреля.



По словам Талаквадзе, требование «Национального движения» — политическая афера и циничное заявление.



«Общество прекрасно знает, насколько далеки друг от друга «Национальное движение» и Европа. Они были европейцами на словах, антиевропейцами на деле, когда пытали людей, закрывали СМИ, выгоняли хозяев из домов за разные мнения. Это была их политическая биография, они делали это от имени Европы. Именно поэтому они вошли в историю как партия, которая сделала в Грузии все европейское. Теперь они начали политическое лицемерие, чтобы связать себя с 9 апреля и темами, которые касаются национальных интересов страны. Они не обманут общественность», — заявил Арчил Талаквадзе.



Напомним, председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили призвал граждан собраться на проспекте Руставели 9 апреля в 17:00.



По словам Хабеишвили, важно действовать, чтобы власти выполнили 12 рекомендаций Евросоюза. Леван Хабеишвили заявил, что властям дается срок до 9 апреля, чтобы показать общественности, что они приступают к выполнению всех рекомендаций.







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