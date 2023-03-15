

Университет Грузии и Свободный университет комментируют обвинения правящей команды

15.03.2023 16:33





Университет Грузии и Свободный университет ответили на обвинения со стороны премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе в использовании студентов для насильственных действий против государства во время акций протеста против законопроектов об «иноагентах» и назвали заявления лидеров правящей команды «оскорбительными», «несерьезными» и «аморальными». 14 марта Университет Грузии подал в суд на Ираклия Гарибашвили и Ираклия Кобахидзе за клевету, дезинформацию и нанесение ущерба деловой репутации.





Реакция Университета Грузии



«Мы крайне обеспокоены заявлениями, которые мы слышали о нашем университете в последние дни. Эта кампания, построенная на лжи, направлена на дискредитацию университета, его студентов, дискредитацию ценностей, которым мы служили годами, дискредитацию гуманных и демократических ценностей, дискредитацию образования, прогресса, свободы, качества, человечности и труда», — заявил в ответ на утверждения премьер-министра и председателя правящей партии ректор Университета Грузии Константине Топурия на пресс-конференции 14 марта.



По его словам, дискредитируя вуз, они пытаются «очернить» своих студентов, которыми они гордятся и «которые действительно стоят на светлой стороне истории». «Такое отношение к нашим студентам недопустимо и оскорбительно. Это молодые люди, воспитанные на независимых, свободных, демократических ценностях, с таким багажом знаний и умений, что на них невозможно повлиять, контролировать и использовать как слепое оружие».



По словам Топурия, «принижение их роли и свободы воли наносит ущерб достоинству студентов». «Университет, его преподаватели и студенты всегда являются хранителями демократии, свободы, независимости Грузии, нравственной стороны, светлой стороны истории, и мы сделаем все, чтобы никто не смог оскорбить наше главное достоинство — наших студентов», – добавил он.



Ректор университета также отметил, что «печально, что власти попали в плен той идеологической пропаганды, которую давно распространяют путинские пропагандисты. Как будто политический процесс спланирован где-то на враждебном Западе, в Европе, в Америке, масонами или другими мифическими врагами и осуществляется их сателлитными НПО, а народ и среди них студенты и известные ученые – только обманутое слепое оружие».



Константине Топурия также отметил, что обвинения премьер-министра и Грузинской мечты в том, что здания были переданы Университету Грузии за 1 лари, являются ложью. «Мы купили эти здания на открытом аукционе примерно за 4 миллиона долларов США. Мы взяли банковский кредит, чтобы купить эти здания. Это ложь, когда говорят, что эти здания использовались Техническим университетом. Здесь недостроенные конструкции, каркасы, в которых не мог осуществляться никакой образовательный процесс, ни активность. Для реабилитации этих зданий Университет Грузии проложил кредитную линию на 12 миллионов долларов с американскими финансовыми учреждениями», — сказал он.



По словам ректора, «за клевету, дезинформацию и нанесение ущерба деловой репутации» они обратились в Городской суд против премьер-министра и председателя правящей партии. «Все это делается для того, чтобы никто не мог говорить нашим студентам сейчас и в будущем так, как будто их университет создан по какой-то коррупционной сделке», — подчеркнул он.



«Клуб Франклина», неправительственная организация, базирующаяся при Университете Грузии, также отреагировала на «абсурдные» заявления лидеров правящей команды об «отравлении» и «промывании мозгов» молодежи и заявила, что «эта дезинформация носит явно агрессивный, черносотенный характер и служит созданию образа врага о Клуба Франклина». «Подобная пропаганда совершенно безответственна по отношению к молодежи, которая добровольно получает образование у нас, большинство из которых — школьники», — отметили в клубе.



Реакция Свободного университета



«На наш взгляд, это целенаправленная попытка вовлечь в политические процессы самый успешный университет, что является несерьезным и аморальным. Жаль, что это пытается сделать председатель правящей партии страны. Что касается студентов, они взрослые люди, мы уважаем их самобытность и никогда их ни к чему не призывали. Наша цель – обучать студентов. Куда они пойдут дальше, зависит от них, и мы, конечно, не можем и не будем в это вмешиваться», — заявили в Свободном университете.



В университете также назвали заявление Ираклия Кобахидзе о передаче им государственного имущества за 1 лари «целенаправленной ложью» и отметили, что «Аграрный университет (на базе которого был основан Свободный университет) был куплен «Фондом знаний» на 18 миллионов лари, со своими обязательствами, что профиль не должен быть изменен». «Все это от начала до конца было несерьезным заявлением и клеветой», — подчеркнули в Свободном университете.



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