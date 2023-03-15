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Папуашвили: Фактически, мы в финале выполнения 12 рекомендаций


15.03.2023   17:09


«Фактически мы в финале выполнения 12 рекомендаций. На следующей неделе мы примем несколько концептуальных документов, касающихся прав человека, прав женщин. При этом 8-я и 9-я рекомендации будут выполнены», — заявил Первому каналу Грузии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, жаль, что в этом процессе не участвует оппозиция.

«К сожалению, большинство делает все это во многом в одиночку, потому что мы видим, что оппозиция обычно не участвует в этом деле. Что касается законопроекта о «деолигархизации» и судебной реформе, то мы полностью выполним рекомендации. Как до сих пор все шло правильно, чтобы пункты были выполнены скрупулезно, так в итоге все и закончится», — заявил Папуашвили.


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