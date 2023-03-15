

В парламенте Грузии заявили, что не раздавали депутатам книги о Люцифере

15.03.2023 17:11





Аппарат парламента Грузии распространил специальное заявление в связи с тем, что депутаты получили конспирологическую книгу «Разоблачение Люцифера». Появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что экземпляры раздал сам парламент, в законодательном органе назвали несоответствующей действительности.



«Хотим уточнить, что в функции аппарата парламента Грузии не входит раздача по собственной инициативе книг или других подарков членам и сотрудникам парламента.



Канцелярией аппарата парламента была доставлена до адресатов присланная гражданином Александром Кочиашвили (Алкочари) и изданная под его авторством публикация. Среди адресатов были указаны члены парламентского большинства и оппозиционных фракций, а также политических групп.



Канцелярия аппарата парламента Грузии не осуществляет отбор корреспонденции, не фильтрует адресаты и выполняет возложенные на нее обязанности», — говорится в сообщении.



Ранее появилась информация о том, что депутатам разослали книгу под названием «Разоблачение Люцифера» с антиамериканским и антизападным содержанием.





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