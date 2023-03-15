Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В парламенте Грузии заявили, что не раздавали депутатам книги о Люцифере


15.03.2023   17:11


Аппарат парламента Грузии распространил специальное заявление в связи с тем, что депутаты получили конспирологическую книгу «Разоблачение Люцифера». Появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что экземпляры раздал сам парламент, в законодательном органе назвали несоответствующей действительности.

«Хотим уточнить, что в функции аппарата парламента Грузии не входит раздача по собственной инициативе книг или других подарков членам и сотрудникам парламента.

Канцелярией аппарата парламента была доставлена до адресатов присланная гражданином Александром Кочиашвили (Алкочари) и изданная под его авторством публикация. Среди адресатов были указаны члены парламентского большинства и оппозиционных фракций, а также политических групп.

Канцелярия аппарата парламента Грузии не осуществляет отбор корреспонденции, не фильтрует адресаты и выполняет возложенные на нее обязанности», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что депутатам разослали книгу под названием «Разоблачение Люцифера» с антиамериканским и антизападным содержанием.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна