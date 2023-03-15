|
|
|
15 марта – День грузинской артиллерии
15.03.2023 17:16
15 марта Силы обороны Грузии отмечают День артиллерии. Торжественными мероприятиями в Восточном и Западном командованиях отметили 30-летие Грузинской артиллерии.
По информации Минобороны Грузии, представители командиров поздравили артиллеристов пятой и шестой артиллерийских бригад Вазиани и Хони. В рамках мероприятия военнослужащие возложили венок к мемориалу артиллеристов, погибших в боях за территориальную целостность страны и при исполнении служебного долга, и почтили память погибших минутой тишина.
Также состоялась церемония награждения. За безупречную службу и вклад в развитие ведомства военнослужащим были вручены медали, почетные грамоты и памятные доски.
Также прошел день открытых дверей на базе 5-й артиллерийской бригады. Учащиеся тбилисских частных школ осмотрели артиллерийскую технику и вооружение подразделения. Наряду с военнослужащими в мероприятии, посвященном Дню артиллерии, приняли участие и члены их семей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна