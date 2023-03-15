

15 марта – День грузинской артиллерии

15.03.2023 17:16





15 марта Силы обороны Грузии отмечают День артиллерии. Торжественными мероприятиями в Восточном и Западном командованиях отметили 30-летие Грузинской артиллерии.



По информации Минобороны Грузии, представители командиров поздравили артиллеристов пятой и шестой артиллерийских бригад Вазиани и Хони. В рамках мероприятия военнослужащие возложили венок к мемориалу артиллеристов, погибших в боях за территориальную целостность страны и при исполнении служебного долга, и почтили память погибших минутой тишина.



Также состоялась церемония награждения. За безупречную службу и вклад в развитие ведомства военнослужащим были вручены медали, почетные грамоты и памятные доски.



Также прошел день открытых дверей на базе 5-й артиллерийской бригады. Учащиеся тбилисских частных школ осмотрели артиллерийскую технику и вооружение подразделения. Наряду с военнослужащими в мероприятии, посвященном Дню артиллерии, приняли участие и члены их семей.





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