

Венецианская комиссия публикует промежуточное заключение по законопроекту о деолигархизации

15.03.2023 17:56





Венецианская комиссия Совета Европы 13 марта опубликовала промежуточное заключение по законопроекту о деолигархизации. Законопроект был разработан правящей командой в ответ на одну из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.



По мнению комиссии, «анализ мер законопроекта показывает, что он может привести к нарушению основных прав человека, защищаемых Европейской конвенцией, и что законопроект предоставляет правительству чрезмерное влияние на этот процесс».



Венецианская комиссия считает, что предусмотренный в законопроекте «личностный подход», определяющий и стигматизирующий лиц по нечетким критериям, несет в себе высокий риск и может привести к нарушению прав человека вместо достижения поставленных целей.



В то же время комиссия заявляет, что «риск произвольного применения закона еще выше в свете публичных заявлений, свидетельствующих о том, что после его принятия он будет распространяться и на оппозицию».



Венецианская комиссия описывает, каким образом следующие факторы могут представлять собой нарушение прав, предусмотренных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека:



- Процесс сбора, оценки, хранения и обработки персональных данных о лицах, определенных государством как «олигархи».

- Стигматизация, связанная с публикацией сведений о лицах, определенных как «олигархи» в правительственном реестре.

- Требование о подаче декларацию об имуществе лиц, именуемых «олигархами».

- Обязанность публичных служащих сообщать о контактах с лицами, обозначенными как «олигархи» и/или их представителями.



Аналогично комиссия считает, что запрет на финансирование политических партий, избирательных и политических кампаний, митингов и демонстраций с «политическими требованиями» для лиц, именуемых «олигархами», может нарушать права человека, предусмотренные статьями 10 и 11 ЕКПЧ.



Венецианская комиссия публикует конкретные поправки для внесения в законопроект, в том числе:



- Классификация основных положений и процедур, таких как «участие в политической жизни», «оказание значительного влияния на СМИ» и др.

- Включение процессуальных гарантий и эффективных средств правовой защиты.

- Обеспечение соразмерности последствий, вызванных именованием в качестве «олигарха».



Комиссия также дает ряд рекомендаций относительно системных реформ, таких как: проведение структурных реформ судебной системы для усиления ее независимости и прозрачности; контроль чрезмерного влияния «олигархов» на свободную конкуренцию (например, за счет усиления Национального агентства по конкуренции и совершенствования антимонопольного законодательства); улучшение вновь созданного Национального антикоррупционного бюро, в частности, путем обеспечения прозрачности владения СМИ; Реформа налогового законодательства и др.



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