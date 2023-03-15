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За сутки из Грузии в РФ въехало почти вдвое больше легковых машин, чем из России в Грузию
15.03.2023 18:38
Более 850 легковых машин оформлено за сутки на въезд в Россию из Грузии, выехавших из РФ - порядка 500. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления в среду.
Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов автотранспорта с утра вторника из-за непогоды. В настоящее время она полностью открыта.
На въезде в РФ перед пунктом пропуска находится 389 большегрузов, за сутки оформлено 307 единиц транспорта. В очереди на выезд из РФ перед пунктом пропуска - 400 большегрузных машин, за сутки оформили на проезд 485 единиц транспорта.
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.
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