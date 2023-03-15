

Саакашвили: Все маски сняты - мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию

15.03.2023 18:42





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили благодарит Европарламент за солидарность. Как пишет Михаил Саакашвили в соцсети, «все маски сняты».



«Thank you European Parliament for solidarity.



Действительно, все маски сняты - мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию», — написал Саакашвили.





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