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Саакашвили: Все маски сняты - мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию


15.03.2023   18:42


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили благодарит Европарламент за солидарность. Как пишет Михаил Саакашвили в соцсети, «все маски сняты».

«Thank you European Parliament for solidarity.

Действительно, все маски сняты - мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию», — написал Саакашвили.


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