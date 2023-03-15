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Саакашвили: Все маски сняты - мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию
15.03.2023 18:42
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили благодарит Европарламент за солидарность. Как пишет Михаил Саакашвили в соцсети, «все маски сняты».
«Thank you European Parliament for solidarity.
Действительно, все маски сняты - мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию», — написал Саакашвили.
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