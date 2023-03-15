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Азербайджан и Грузия могут создать совместные таможенные и пограничные пункты пропуска
15.03.2023 18:48
Азербайджан и Грузия работают над созданием совместных таможенных и пограничных пунктов пропуска.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы доходов Грузии Леван Какава на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу «единого окна» по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.
Он призвал международных доноров поддержать этот проект.
«Российско-украинская война привела к изменению маршрута транспортировки грузов на Юг. В этой связи Средний коридор имеет особое значение. Полагаю, что международные доноры поддержат строительство таможенного и пограничного пункта, который мы хотим создать совместно с Азербайджаном», - сказал начальник службы.
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