

Власти Грузии уже неделю скрывают число пострадавших на акциях 7-8 марта

15.03.2023 19:20





Уже неделю Минздрав Грузии скрывает информацию о пострадавших на акциях протестах 7-8 марта.



После разгона акции 7 марта МВД Грузии начало активно сообщать о пострадавших полицейских, при этом отметив, что пострадали и граждане. С тех пор «Netgazeti» пытается получить информацию о числе пострадавших граждан, в том числе и на акции 8 марта. Однако, их число так и остается неизвестным.



По кадрам в СМИ видно, что пострадало немало людей. Некоторым понадобилась медицинская помощь, один из участников потерял зрение. Работающие на месте журналисты «Netgazeti» и сами видели немало пострадавших.



На запросы издания в Центре скорой медицинской помощи и Минздрава с 8 марта отвечают, что уточнят информацию. В случае её получения материал будет обновлен.





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