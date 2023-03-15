Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти Грузии уже неделю скрывают число пострадавших на акциях 7-8 марта


15.03.2023   19:20


Уже неделю Минздрав Грузии скрывает информацию о пострадавших на акциях протестах 7-8 марта.

После разгона акции 7 марта МВД Грузии начало активно сообщать о пострадавших полицейских, при этом отметив, что пострадали и граждане. С тех пор «Netgazeti» пытается получить информацию о числе пострадавших граждан, в том числе и на акции 8 марта. Однако, их число так и остается неизвестным.

По кадрам в СМИ видно, что пострадало немало людей. Некоторым понадобилась медицинская помощь, один из участников потерял зрение. Работающие на месте журналисты «Netgazeti» и сами видели немало пострадавших.

На запросы издания в Центре скорой медицинской помощи и Минздрава с 8 марта отвечают, что уточнят информацию. В случае её получения материал будет обновлен.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна