

Матернова: Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС без выполнения 12 рекомендаций

15.03.2023 20:59





Я не могу сказать на данном этапе, будет ли предоставлен Грузии статус кандидата, но могу вам сказать, что этого не произойдет без выполнения 12 шагов, для чего парламентские партии должны работать вместе, заявила генеральный директор Еврокомиссии по переговорам о расширении и соседстве ЕС Катерина Матернова.



«…Чтобы страна стала частью Европейского союза, необходимо предпринять не только технические шаги, но вопрос состоит в политической культуре достижения компромиссов, в этом конкретном случае в способности объединения для выполнения 12 пунктов. На данный момент я не могу сказать вам, будет ли присвоен статус кандидата, но я могу сказать, что это не произойдет без выполнения 12 шагов. Для этого парламентские партии должны работать вместе», — отметила Катерина Матернова.



Кроме того, на вопрос, видит ли она какой-либо прогресс в отношении рекомендаций, генеральный директор Европейской комиссии по переговорам о расширении и соседстве отметила, что слышала от членов «Грузинской мечты» о том, что они готовы работать над реализацией рекомендаций в рамках инклюзивного процесса.



«Одним из хороших элементов был ответ на два очень важных заключения, опубликованных вчера Венецианской комиссией, о судебной реформе и деолигархизации общества. Мы услышали от представителей «Грузинской мечты», что существует готовность работать над реализацией рекомендаций и сделать это в рамках инклюзивного процесса. Думаю, это очень многообещающее завершение наших консультаций», — сказала Катерина Матернова.





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