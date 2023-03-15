

В Тбилиси прошел региональный Амбассадориал Евросоюза

15.03.2023 23:26





14-15 марта в Тбилиси состоялся региональный Амбасадориал, организованный Представительством ЕС в Грузии, в которой приняли участие высокопоставленные должностные лица Службы внешних связей ЕС и Еврокомиссии, в том числе главы делегаций ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии, а также в Турции и Австрии.



Управляющий директор Службы внешних связей ЕС Майкл Зиберт в беседе с представителями СМИ акцентировал внимание на задачах Амбассадориала, которые включают обсуждение политики ЕС в отношении стран региона, присоединение некоторых стран к ЕС, коммуникации, связность, «наведение мостов на Каспийском море» и другие темы.



На вопрос о намерении Евросоюза принять аналогичный тому законопроекту закон, за которым последовали масштабные акции протеста в Грузии на прошлой неделе, он ответил, что понимает, что для Грузии это актуальный вопрос. Зиберт также отметил, что, «к счастью», законопроект, который подразумевал регулирование деятельности неправительственных организаций, был отклонен депутатами. При этом он также пояснил, что Евросоюз не принимает этот закон уже, а начинает широкое обсуждение вопроса среди заинтересованных сторон. По его словам, законопроекта пока не существует. «Тема тоже отличается: на не касается регулирования неправительственных организаций, которые являются частью сильного гражданского общества». «Речь идет о лоббистских активностях иностранных правительств», — отметил он, добавив: «Есть ряд стран, на которые мы обращаем внимание, когда они просят лоббистские компании работать на них… и мы хотим посмотреть на (них) немного подробнее и обсудить это с заинтересованными сторонами».



Он также отметил: «За последнюю неделю я видел много видео, где развеваются европейские флаги в очень смелые моменты. Я видел женщину, размахивающую европейским флагом на фоне струи воды, так что этот образ застрял у меня в голове».



Отвечая на вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, он отметил, что до декабря еще далеко, и добавил: «Мы видим, что мяч на стороне Грузии. Это вопрос переноса правовых процессов и норм на бумагу». Зиберт также акцентировал внимание на важности реализации и решения этих вопросов и добавил, что правительство должно быть инклюзивным, а гражданское общество должно быть вовлечено в этот процесс.



Зиберт также подчеркнул, что помимо формата Амбассадориала также запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел, политическими партиями и представителями гражданского сектора. Он отметил, что упомянутые акторы «очень важны для сильного гражданского общества и являются необходимым компонентом любой демократии». (В то же время) это очень необходимо для продвижения Грузии к Евросоюзу».



Еще одна участница Амбассадориала, заместитель помощника директора Директората Восточного соседства Еврокомиссии Катарина Матернова, повторила замечания своего коллеги по поводу статуса кандидата для Грузии, отметив, что «мяч на стороне Грузии». Она подчеркнула, что участие гражданского общества в этом процессе «невероятно важно». Он также сказала: «Если бы решение принималось сегодня, было бы очень трудно судить (что произошло бы), но очевидно, что еще предстоит предпринять шаги, которые были предложены нами».



Матернова подчеркнула, что «в конце этого года Грузия вместе с Украиной и Молдовой будет включена в пакет расширения и будет подготовлена очень тщательная оценка всех стран с европейской перспективой…». «Очень надеюсь, что до осени будет достаточно прогресса, чтобы получить статус кандидата».



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