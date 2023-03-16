

Папуашвили: В индексе экономической свободы 2023 года Грузия опережает 11 стран-членов ЕС и все страны-кандидаты

16.03.2023 11:01





Грузия по-прежнему на передовых позициях в мировых рейтингах. В индексе экономической свободы 2023 года Грузия находится на 35-м месте, опережая 11 стран-членов Евросоюза и все страны-кандидаты, - пишет в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает председатель парламента, согласно исследованию, наряду с другими параметрами, и по эффективности правосудия, Грузия имеет результат выше среднего показателя по миру.



«Грузия по-прежнему на передовых позициях в мировых рейтингах. В индексе экономической свободы 2023 года Грузия на 35-м месте, чем опережает 11 стран-членов Евросоюза и все страны-кандидаты.



Согласно исследованию, наряду с другими параметрами, также по эффективности правосудия, Грузия имеет результат выше среднего показателя по миру.



Это исследование, так же как окончательные оценки Грузии, Украины и Молдовы, опубликованные Еврокомиссией в январе, еще раз показывают, насколько несправедливо было отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата», - написал Папуашвили.





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