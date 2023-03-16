

Грузию с официальным визитом посетит госсекретарь иностранных дел Великобритании

16.03.2023 11:03





16-17 марта Грузию с официальным визитом посетит госсекретарь иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли, которого примет грузинский коллега Илья Дарчиашвили. Как отмечается в информации, распространенной МИД, в рамках визита Джеймс Клеверли встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



Также глава внешнеполитического ведомства Великобритании посетит линию оккупации и на месте ознакомится с существующей ситуацией.



«В рамках визита в Грузию Джеймс Клеверли будет присутствовать на организованном Агентством цифрового управления мероприятии в связи с кибербезопасностью и проведет встречу с представителями гражданского общества.



Следует отметить, что в рамках восьмого раунда «Уордропского стратегического диалога», состоявшегося между Грузией и Великобританией, 26 января 2023 года состоялся визит министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили в Соединенное Королевство.



Отметим, что в последний раз государственный секретарь иностранных дел и по делам Содружества Великобритании посещал Грузию в 2016 году», - отмечается в сообщении ведомства.





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