|
|
|
Грузию с официальным визитом посетит госсекретарь иностранных дел Великобритании
16.03.2023 11:03
16-17 марта Грузию с официальным визитом посетит госсекретарь иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли, которого примет грузинский коллега Илья Дарчиашвили. Как отмечается в информации, распространенной МИД, в рамках визита Джеймс Клеверли встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Также глава внешнеполитического ведомства Великобритании посетит линию оккупации и на месте ознакомится с существующей ситуацией.
«В рамках визита в Грузию Джеймс Клеверли будет присутствовать на организованном Агентством цифрового управления мероприятии в связи с кибербезопасностью и проведет встречу с представителями гражданского общества.
Следует отметить, что в рамках восьмого раунда «Уордропского стратегического диалога», состоявшегося между Грузией и Великобританией, 26 января 2023 года состоялся визит министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили в Соединенное Королевство.
Отметим, что в последний раз государственный секретарь иностранных дел и по делам Содружества Великобритании посещал Грузию в 2016 году», - отмечается в сообщении ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна