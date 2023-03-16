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Саломе Зурабишвили: Надеемся на поддержку Европарламента
16.03.2023 11:10
Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с президентом Европарламента Робертой Метсолой об усилении перспектив Грузии для получения статуса кандидата.
По словам Зурабишвили, Грузия надеется на поддержку Европарламента.
«Состоялся очень плодотворный разговор с президентом Европарламента Робертой Метсолой - как нам усилить перспективы Грузии для получения статуса кандидата. Я подчеркнула непоколебимое стремление населения Грузии на этом европейском пути. Мы надеемся на поддержку Европарламента», - написала президент в Twitter.
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