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Саломе Зурабишвили: Надеемся на поддержку Европарламента


16.03.2023   11:10


Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с президентом Европарламента Робертой Метсолой об усилении перспектив Грузии для получения статуса кандидата.

По словам Зурабишвили, Грузия надеется на поддержку Европарламента.

«Состоялся очень плодотворный разговор с президентом Европарламента Робертой Метсолой - как нам усилить перспективы Грузии для получения статуса кандидата. Я подчеркнула непоколебимое стремление населения Грузии на этом европейском пути. Мы надеемся на поддержку Европарламента», - написала президент в Twitter.


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