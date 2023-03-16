

Саломе Зурабишвили: Надеемся на поддержку Европарламента

16.03.2023 11:10





Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с президентом Европарламента Робертой Метсолой об усилении перспектив Грузии для получения статуса кандидата.



По словам Зурабишвили, Грузия надеется на поддержку Европарламента.



«Состоялся очень плодотворный разговор с президентом Европарламента Робертой Метсолой - как нам усилить перспективы Грузии для получения статуса кандидата. Я подчеркнула непоколебимое стремление населения Грузии на этом европейском пути. Мы надеемся на поддержку Европарламента», - написала президент в Twitter.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





