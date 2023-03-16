

Кубилюс: Мы видим у грузинского народа действительно сильное желание вступить в Евросоюз

16.03.2023 11:58





Мы видели политические провокации в связи с законом об «иностранных агентах», и я думаю, что провокаций будет еще больше, а проевропейская оппозиция – это альтернатива, которая может защитить интересы грузинского народа в связи со вступлением в Евросоюз, - об этом заявил европарламентарий Андрюс Кубилюс после встречи с грузинскими оппозиционными политиками в Страсбурге.



По его словам, у грузинского народа действительно сильное желание вступить в Евросоюз, «к сожалению, главным препятствием становится правительство».



«Была действительно хорошая встреча, как вы знаете, сюда приехали представители оппозиционных партий Грузии. Мы, конечно, спросили, как они оценивают ситуацию и каковы дальнейшие шаги и планы, потому что мы видим, что у грузинского народа есть действительно сильное желание членства в ЕС, к сожалению, правительство становится главным препятствием для интеграции. Мы видели политические провокации в связи с законом об «иностранных агентах», и я думаю, что провокаций будет еще больше, а проевропейская оппозиция – это альтернатива, которая может защитить интересы грузинского народа в связи со вступлением в Евросоюз. Как они это сделают, что получится из выборов в следующем году и так далее – мы обсуждали все эти вопросы. Наш интерес в том, чтобы помочь грузинскому народу достичь цель, связанную с евроинтеграцией, поэтому мы проявляем большой интерес, чтобы увидеть, что грузинская оппозиция может предложить альтернативный, реальный путь к Евросоюзу», - отметил европарламентарий.



Напомним, представители четырех оппозиционных партий – «Стратегии Агмашенебели», «Национального движения», «Дроа», «Гирчи - больше свободы» провели в Страсбурге встречу с представителями различных политических групп по вопросу евроинтеграции Грузии.





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