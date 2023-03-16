

Вашадзе: Обсуждаем с европарламентариями, как Грузии и грузинскому народу не оказаться наказанными и что делать с властью

16.03.2023 12:03





Представители четырех оппозиционных партий – «Стратегии Агмашенебели», «Национального движения», «Дроа», «Гирчи - больше свободы» провели в Страсбурге встречу по вопросу евроинтеграции Грузии с представителями различных политических групп.



Как заявили лидеры после встречи, европейское стремление грузинского народа имеет большую поддержку европарламентариев, однако власть не выражает волю граждан Грузии.



По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, задачей является получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз, и для этого оппозиция готова взять любую ответственность.



«Дилемма такова - власть направлена в сторону России, народ — в сторону Европы. Как Грузии и народу не оказаться наказанными и что делать с властью - это содержание, которое мы обсуждаем и здесь договорились, что мы, оппозиция, должны сохранить единство и общее давление, которое мы создали с участием молодежи, гражданского сектора, журналистов, что может принести окончательную победу, которую так ждут наши европейские партнеры», - сказал Вашадзе.



Делегация из Грузии продолжает встречи в Брюсселе, в исполнительных органах.





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