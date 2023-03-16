

Михаил Саакашвили готов встретиться с Народным защитником - адвокат

16.03.2023 12:42





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов встретиться с новым Народным защитником Леваном Иоселиани.



Об этом адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил «IPN», комментируя выраженную Леваном Иоселиани в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраниус» готовность к встрече с экс-президентом.



По словам Хачапуридзе, Леван Иоселиани – бывший парламентарий, и он слышал, какие заявления делались по поводу состояния здоровья Саакашвили, поэтому он должен сам увидеть каково состояние бывшего президента.



Он также сказал по поводу того, что Пенитенциарная служба была оштрафована Службой защиты персональных данных на 500 лари за распространение видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в клинике. Как поясняет Хачапуридзе, все это имеет элементы шоу, поскольку этот штраф суд отменит.



«Все это было сделано для того, чтобы создать иллюзию — мол, демократия и вроде бы персональные данные людей не нарушаются, а если нарушаются, мы определенным образом реакция на это. Что это еще за 500 лари? Еще раз говорю, все это элементами шоу, что будто у них есть такого рода служба и они штрафуют. Министр юстиции Рати Брегадзе, сидя в прямом эфире, обсуждал и комментировал эти кадры. В итоге все это еще больше ущемило права Саакашвили», - заявил Хачапуридзе.



По его словам, состояние здоровья бывшего президента настолько тяжелое, что это может привести к плохим последствиям.



«Состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, его вес приблизился к 60 кг. Самое плохое может случиться в любой момент», - заявил Хачапуридзе.





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