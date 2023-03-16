

Мерабишвили: В Грузии реально есть одна серьезная оппозиционная партия, «Единое национальное движение»

16.03.2023 14:33





В Грузии реально есть одна серьезная оппозиционная партия, «Единое национальное движение» партия Саакашвили. Ее рейтинг вдвое превышает рейтинг всех остальных оппозиционных партий вместе взятых, - об этом бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил украинским СМИ.



Он сказал и по поводу выборов председателя «Национального движения», отметив, что после выборов все изменилось и партия значительно активизировалась.



«В Грузии происходит много акций, партия восстанавливается, потому что на протяжении многих лет лидеры «Единого национального движения» старались не только ничего не опротестовать, но иногда даже старались не развивать стихийно начатые протесты, мягко говоря. Сейчас все изменилось, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы вы увидите более реальный процесс, в том числе и на улице», - заявляет Вано Мерабишвили.





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