

Папуашвили: Неправительственный сектор нуждается в перезагрузке

16.03.2023 14:47





Неправительственный сектор нуждается в перезагрузке – Кризис, который есть в этом секторе в виде фарисейства, им нужно преодолеть, перезагрузить, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами, говоря о НПО.



По его словам, несколько доминирующих «неправительственных организаций, которые способны смыть другие организации, сделать их изгоями и не допускать до фондов».



«Есть несколько доминирующих организаций, которых побаиваются мелкие организации, потому что они знают, что эти организации способны смыть другие организации, сделать их изгоями и не допускать до фондов, поэтому в других организациях есть определенный страх. Внутри гражданского сектора им нужно обсудить и пересмотреть ситуацию.



Что касается влияния, то, как заявил Народный защитник, на трех депутатов оказывалось давление. Я думаю, это его обязанность, заинтересоваться этим вопросом, спросить у тех трех депутатов, кто на них оказывал давление.



Есть подозрения, что это были неправительственные организации, которые оказывали давление на депутатов парламента Грузии. Эти трое депутатов обязаны назвать тех, кто на них оказывал давление. Думаю, было бы хорошо, если бы омбудсмен назвал тех, кто вмешивается в демократические процессы, что это за организации или кто эти люди», - отмечает Папуашвили.





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