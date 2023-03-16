

«Cтоит ли Грузия на пути к авторитаризму?» — Штефан Майстер

16.03.2023 15:26





«Грузинский институт политики» публиковал мнение руководителя Центра изучения порядка и управления в Восточной Европе, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister). «Netgazeti» предлагает читателям ознакомится с содержанием указанной публикации.



После двух ночей протестов в столице Грузии Тбилиси правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что внесет законопроект об «иностранных агентах влияния», призванный дискредитировать организованное гражданское общество и независимые СМИ Грузии.



Упомянутое решение привело у массовым демонстрациям на улицах Тбилиси, большую часть которых составляла грузинская молодежь, и к внешнему давлению со стороны ЕС и США. Тем не менее, это решение является частичной победой, поскольку маловероятно, что правящая партия «Грузинская мечта» перестанет подрывать деятельность организаций гражданского общества, независимых СМИ или их иностранного финансирования.



Этот закон следует рассматривать в более широком контексте растущего авторитаризма в грузинской политике, а также безуспешного взаимодействия ЕС с правительством, не заинтересованным в европейской интеграции.



Устранение барьеров препятствующих сохранению власти



После «Революции роз» 2003 года Грузия стала главным партнером Евросоюза и США на Южном Кавказе и на всем постсоветском пространстве. Несмотря на многие недостатки тогдашнего президента Михеила Саакашвили и усиление авторитарных тенденций во время его второго президентского срока, он успешно провел реформы, боролся с коррупцией и модернизировал страну. Путь Грузии к североатлантической интеграции был основным политическим нарративом, который после многих лет гражданской войны и слабого управления дал стране конкретную цель.



Когда она была на пути реформ, ЕС не смог тогда предложить Грузии перспективу членства, и компенсирует это сейчас (в свете российской агрессии против Украины), когда правительство Грузии идет по авторитарному пути. Нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» решила избежать любой конкуренции или критики, чтобы гарантировать себе четвертый срок. Спешно принятый закон об агентах иностранного влияния представляет собой лишь один, но важный шаг на пути к авторитарному государству. Правящей партии бросает вызов не только разделенная главная оппозиционная партия (Единое национальное движение), но и проевропейское гражданское общество Грузии и независимые СМИ. Оба имеют решающее значение как акторы, защищающие от авторитарных тенденций, и служат важным связующим звеном с западными партнерами.



Нынешнее правительство годами пыталось подорвать, дискредитировать и угрожать грузинскому гражданскому обществу и независимым СМИ. 5 июля 2021 года насилие правых группировок против Тбилиси Прайда стало важным моментом сотрудничества между правящей партией, Грузинской православной церковью и правыми группировками.



Для «Грузинской мечты» это была важная тестовая площадка для проверки реакции западных партнеров, которые не смогли достаточно решительно отреагировать, чтобы остановить сползание Грузии к авторитаризму.



Основная цель состояла в том, чтобы угрожать гражданскому обществу и увеличить пропасть между прогрессивной частью общества и традиционной, аполитичной частью. Закон об иностранных агентах, который в настоящее время находится на рассмотрении [у моменту публикации, первый вариант законопроекта был «провален» во втором чтении — прим. ред.], предоставит правительству и правящей партии юридический инструмент для дискредитации, штрафов и уничтожения гражданского общества.



Цель законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» — отнести все некоммерческие организации, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, к агентам иностранного государства. Закон будет применяться ко всему спектру демократических, выборных, антикоррупционных и законных неправительственных организаций, а также к независимым СМИ.



Для большинства организаций этого типа нет внутренней альтернативы внешним источникам финансирования. Это сделает организации гражданского общества уязвимыми по отношению к государству и судебной системе, которая в настоящее время находится под контролем «Грузинской мечты». Кроме того, это подорвет доверие к организациям в глазах общественности и перекроет необходимые им каналы финансирования, что приведет к разрушению организованного гражданского общества. Аргументы о том, что речь идет о прозрачности и что закон является просто копией закона США, служат для отвлечения внимания от реальных целей. В США закон, принятый в 1930-х годах, посвящен политическому лоббированию, тогда как в грузинском законе речь идет о гражданском обществе в стране.

Подрыв поддержки европейской интеграции



Этот закон следует рассматривать в контексте того, что целью «Грузинской мечты» является отстранение Грузии от курса на североатлантическую и тем более европейскую интеграцию. Если Грузия действительно соответствует критериям статуса кандидата в соответствии с Маастрихтским договором, потребуются реформы в таких областях, как прозрачность, политическая конкуренция, независимые СМИ и судебная система, а также верховенство закона.



Все эти реформы подорвут основные цели правительства: остаться у власти, распределить лучшие части экономики и природных ресурсов страны между своими союзниками и ввести авторитарное правление как предварительное условие прекращения политической конкуренции.



Речь идет о силе и безопасности правящей партии и в первую очередь ее покровителя Бидзины Иванишвили.



Это означает, что интеграция в ЕС не отвечает интересам правящей элиты. Поскольку подавляющее большинство населения выступает за интеграцию в ЕС (согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом (IRI) на конец 2022 г., 85% поддерживают интеграцию в ЕС), правительство не может прямо противодействовать этому курсу.



Однако оно систематически пытается подорвать доверие к ведущему защитнику европейской интеграции, организованному гражданскому обществу. В то же время власти используют войну России в Украине для дискредитации западных партнеров Грузии. Дезинформационная кампания о том, что Запад хочет втянуть Грузию в войну, манипулирует страхами не столь далекого прошлого.



В конечном итоге правящая партия хочет подорвать проевропейскую ориентацию грузинского общества, дискредитировать Запад и подорвать доверие к институтам ЕС и государствам-членам вплоть до того, что бы лишить страну получения статуса кандидата.



Следовательно, грузинское правительство не хочет, чтобы его обвиняли в потере перспективы членства, и вместо этого свалить вину на Евросоюз. Дезориентация общества вследствие потери перспективы членства облегчит грузинскому руководству манипулирование обществом и дальнейшие шаги по сближению с Россией, что также может быть экономически выгодно некоторым грузинским игрокам.



Как отреагирует ЕС?



Для ЕС и его государств-членов закон об иностранных агентах является лакмусовой бумажкой того, насколько серьезно они относятся к своим соседям в свете российской агрессии и меняющегося баланса сил и безопасности на постсоветском пространстве. Это относится не только к Грузии, но и к успеху преобразующей и нормативной Европейской политики соседства. Более 15 лет Грузия была свободным и открытым пространством для тех, кто не согласен с авторитарным правлением.



Она укрывает многих россиян, которые выступают против вторжения Путина в Украину, и остается ключевой площадкой для переговоров между армянами и азербайджанцами, стремящимися к миру после второй войны в Нагорном Карабахе. На всем постсоветском пространстве Грузия была примером успешных реформ и борьбы с коррупцией. Поэтому непонятно, почему Европейский союз и его государства-члены так мягко отреагировали на действия грузинского правительства, которое играет с Евросоюзом его же инструментами.



В то время как ежегодный отчет ЕС представляет Грузию как технически хорошего исполнителя реформ, проведенных в рамках Соглашения об ассоциации, на самом деле это правительство систематически подрывает верховенство закона, нарушает баланс сил, наносит ущерб независимым СМИ и нарушает нормы и стандарты ЕС.



Когда Европейский союз представил 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата в процессе вступления в ЕС, требования деолигархизации и деполяризации создали простор для интерпретаций и манипуляций. Эти термины настолько расплывчаты, что любая сторона может интерпретировать их в соответствии со своими интересами. Поляризация является главной характеристикой грузинской политической системы. Все основные действующие лица используют поляризацию для мобилизации избирателей.



Как добиться прогресса там, где поляризация является частью политической культуры? То же самое относится и к деолигархизации. Как измерить прогресс в областях, которые четко не определены критериями? Поэтому ЕС должен определить четкие, измеримые условия для получения статуса кандидата. Государства-члены, включая Германию, не были достаточно четкими в своих заявлениях к правительству Грузии. Необходим четкий сигнал о том, что в Грузии делается неправильно и почему это правительство больше не идет по проевропейскому пути.



Должны быть четкие последствия для неправомерного поведения с точки зрения сокращения финансовой поддержки государственных учреждений и даже введения санкций в отношении активов и возможности путешествовать для тех, кто приносит или поддерживает антидемократические законы в парламенте.



Наконец, общение между государствами-членами ЕС, делегацией ЕС и послом и правительством США должно быть лучше скоординировано. Государства-члены и институты ЕС должны взять на себя больше ответственности за путь Грузии в Европу и вести более политическую коммуникацию, если это соответствует волеизъявлению грузинского общества.В этом ключевую роль играет гражданское общество Грузии.



Грузия всегда должна иметь перспективу членства, поскольку это европейская страна. Но пока правительство не готово к этому, Брюссель должен дать понять, почему процесс застопорился. Если ЕС не разберется, тем временем Россия может проиграть войну в Украине, но возможно и то, что она выиграет, или сохранит свое влияние в других постсоветских странах посредстовом примера своего управления.



Источник: NetGazeti

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