

IBP: Нельзя использовать рейтинг прозрачности бюджета для оправдания драконовских законов

16.03.2023 15:34





Неправительственная организация «Международное бюджетное партнерство» (IBP) отреагировала на заявление Ираклия Гарибашвили, в котором премьер-министр заявил, что Грузия занимает первое место в мире по прозрачности бюджета.



По мнению IBP, недопустимо использовать рейтинг страны в «Обзоре по открытости (прозрачности) бюджета», для «оправдания драконовских законов, ограничивающих гражданское общество, под предлогом прозрачности».



В то же время организация отмечает, что оценка Гарибашвили является манипулятивной, так как, по их мнению, указанный рейтинг измеряет прозрачность, надзор и официальное участие общественности в бюджетных процессах национального правительства.



Согласно данным IBP, оценка Грузии означает, что правительство опубликовало своевременную и исчерпывающую информацию в своих основных бюджетных документах. Однако она не означает, что Грузия полностью прозрачна, подотчетна и инклюзивна перед собственным обществом вне бюджетного процесса:



«Независимые оценки выявили тревожные признаки роста коррупции в высших эшелонах власти.<…> Цель Обзора открытости бюджета состоит в том, чтобы предоставить странам дорожную карту для более прозрачного бюджетного процесса, который позволяет обеспечить конструктивное участие общественности и диалог о государственных расходах, а также для государственных и официальных надзорных органов, чтобы гарантировать, что государственные деньги расходуются на общественные интересы», — говорится в заявлении.



Организация отмечает, что сильное и независимое гражданское общество, контролирующее государственный сектор, является ключом к демократическому обществу, и призывает правительство Грузии прислушиваться к своему народу, который стремится к более демократическому будущему.





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