

Группе польских врачей разрешили встретиться с Саакашвили — Рикард Йозвяк

16.03.2023 17:35





Михеила Саакашвили вскоре могут посетить польские врачи. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на источник.



«Группе польских врачей разрешили встретиться с Саакашвили. Дата их прибытия в Грузию пока неизвестна», — написал Йозвяк.



Он отдельно подчеркнул, что о переводе бывшего президента Грузии на лечение в Польшу или куда-то еще речь не идет.



В понедельник официальный представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что медицинская группа готова отправиться в Грузию и ожидает окончательного подтверждения из Польши и Грузии.



«Как известно, состояние здоровья бывшего президента Грузии вызывает серьезные сомнения у международного сообщества, и именно поэтому мы готовы проверить эти сомнения», — сказал он на брифинге.



Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что никто официально не передавал эту информацию стороне Саакашвили. «Netgazeti» ждет дополнительной информации от Пенитенциарной службы.





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