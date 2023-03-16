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Группе польских врачей разрешили встретиться с Саакашвили — Рикард Йозвяк


16.03.2023   17:35


Михеила Саакашвили вскоре могут посетить польские врачи. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на источник.

«Группе польских врачей разрешили встретиться с Саакашвили. Дата их прибытия в Грузию пока неизвестна», — написал Йозвяк.

Он отдельно подчеркнул, что о переводе бывшего президента Грузии на лечение в Польшу или куда-то еще речь не идет.

В понедельник официальный представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что медицинская группа готова отправиться в Грузию и ожидает окончательного подтверждения из Польши и Грузии.

«Как известно, состояние здоровья бывшего президента Грузии вызывает серьезные сомнения у международного сообщества, и именно поэтому мы готовы проверить эти сомнения», — сказал он на брифинге.

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что никто официально не передавал эту информацию стороне Саакашвили. «Netgazeti» ждет дополнительной информации от Пенитенциарной службы.


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