|
|
|
Группе польских врачей разрешили встретиться с Саакашвили — Рикард Йозвяк
16.03.2023 17:35
Михеила Саакашвили вскоре могут посетить польские врачи. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк со ссылкой на источник.
«Группе польских врачей разрешили встретиться с Саакашвили. Дата их прибытия в Грузию пока неизвестна», — написал Йозвяк.
Он отдельно подчеркнул, что о переводе бывшего президента Грузии на лечение в Польшу или куда-то еще речь не идет.
В понедельник официальный представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что медицинская группа готова отправиться в Грузию и ожидает окончательного подтверждения из Польши и Грузии.
«Как известно, состояние здоровья бывшего президента Грузии вызывает серьезные сомнения у международного сообщества, и именно поэтому мы готовы проверить эти сомнения», — сказал он на брифинге.
Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что никто официально не передавал эту информацию стороне Саакашвили. «Netgazeti» ждет дополнительной информации от Пенитенциарной службы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна