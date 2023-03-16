

Хатуна Самнидзе: «Грузинская мечта» не смеет говорить о деполяризации, совершая нападки на оппозицию

16.03.2023 17:38





«Грузинская мечта» не смеет говорить о деполяризации, совершая нападки на оппозицию, университеты и образовательные клубы, молодежь, которая стояла на улице и опротестовывала российский закон. Тот, кто выступает против прогресса и молодежи, всегда остается в одиночестве, - заявила председатель Республиканской партии Грузии Хатуна Самнидзе, комментируя заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что без оппозиции трудно решить два из 12 пунктов рекомендаций ЕС – избрание членов Высшего совета юстиции и преодоление деполяризации.



По ее словам, именно «Грузинская мечта» препятствует процессу выполнения 12 пунктов, в том числе избранию членов Высшего совета юстиции.



Как отметила Самнидзе, нападки на молодежь и университеты свидетельствует о желании власти отомстить, однако следует учитывать то, что тот, кто выступает против молодежи и прогресса, остается один.



«Студенты — свободные люди, и это доказали акции прошлой недели. Они самоорганизуясь, с огромной энергией и оптимизмом не отступили и объявили бескомпромиссную борьбу, когда власть попыталась повернуть страну в сторону России. Поэтому у власти возникло желание отомстить молодежи, запугать ее, угрожая и, естественно, примером этого являются нападки на университеты. Хочу им напомнить, что такие угрозы и нападки контрпродуктивны и тот, кто выступает против прогресса и свободы, молодежи, всегда остается в одиночестве», - заявила Самнидзе.







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