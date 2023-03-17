

Усупашвили: У Грузии есть угроза войны, но эта угроза исходит от «Мечты»

17.03.2023 00:07





У Грузии есть угроза войны, но эта угроза исходит от «Мечты», - заявил один из лидеров «Лело», депутат Давид Усупашвили.



Как отметил Усупашвили в передаче «Политическое пространство» на телеканале «Палитраньюс», такая опасность в стране исходит от «безрассудной власти».



«Да, у Грузии есть угроза войны, но эта угроза исходит от «Мечты». Потому что, они не могут в одиночку инициировать законопроект для спасения своей шкуры. Следовательно, необходим серьезный мониторинг, как со стороны гражданских, так и политических кругов, а также международных кругов. Они могут пойти на все! Растерянные, потерявшиеся люди делают это, чтобы сохранить власть.



Юридически вокруг нас происходит многое. Здесь нужно хладнокровное и здравомыслящее правительство. Если и есть какая-либо угроза этой стране, то она исходит от этого неразумного правительства», - заявил Усупашвили.



По его оценке, «Грузинская мечта» считает, что понимает все лучше, чем лидеры стран ЕС.



Как отметил Усупашвили, заявление представителей властей Грузии о том, что они хотят «достойно» войти в Евросоюз, не следует рассматривать всерьез.



По словам Усупашвили, необходимо быть бдительными, чтобы власти меньше напортили до получения статуса кандидата в члены ЕС.





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