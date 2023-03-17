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Дарчиашвили принял министра иностранных дел Великобритании в неформальной обстановке
17.03.2023 10:48
Илья Дарчиашвили принял в неформальной обстановке перед официальными встречами находящегося с визитом в Грузии государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймса Клеверли.
По сообщению МИД Грузии, стороны подчеркнули важность данного визита. Были рассмотрены важные вопросы сотрудничества между Грузией и Великобританией.
Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили отреагировал на визит своего британского коллеги в Twitter.
«Я рад принимать у себя министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Джеймса Клеверли. У меня была возможность вместе с коллегой обсудить вопросы двусторонней повестки дня Грузии и Великобритании. Убежден, что этот визит будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами», — написал Дарчиашвили.
Следует отметить, что в рамках визита Джеймс Клеверли встретится с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. Кроме того, он посетит оккупационную линию и на месте ознакомится с текущей ситуацией.
Официальная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится 17 марта.
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