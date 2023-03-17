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Давиташвили встретился с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зейуди
17.03.2023 12:13
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с государственным министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зейуди, находящимся с рабочим визитом в Грузии.
По сообщению Минэкономики, на встрече были обсуждены основные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Была особо подчеркнута важность подписания соглашения о свободной торговле между странами.
Было отмечено, что двусторонняя торговля между Грузией и ОАЭ характеризуется растущей динамикой, в январе 2023 года экспорт увеличился на 132%, а в 2022 году — на 51%.
Вице-премьер Леван Давиташвили и государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль-Зейуди также откроют двусторонний бизнес-форум и подпишут совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле, которые ведутся с 15 марта в Тбилиси.
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