

Давиташвили встретился с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль-Зейуди

17.03.2023 12:13





Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с государственным министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Зейуди, находящимся с рабочим визитом в Грузии.



По сообщению Минэкономики, на встрече были обсуждены основные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Была особо подчеркнута важность подписания соглашения о свободной торговле между странами.



Было отмечено, что двусторонняя торговля между Грузией и ОАЭ характеризуется растущей динамикой, в январе 2023 года экспорт увеличился на 132%, а в 2022 году — на 51%.



Вице-премьер Леван Давиташвили и государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль-Зейуди также откроют двусторонний бизнес-форум и подпишут совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле, которые ведутся с 15 марта в Тбилиси.





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