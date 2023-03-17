

Джеймс Клеверли: Мы продолжаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии

17.03.2023 12:53





«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 2008 года», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на совместном брифинге с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.



Джеймс Клеверли поблагодарил Илью Дарчиашвили за теплый прием.



«Большое спасибо за такой теплый прием в Грузии. Недавно у меня была возможность принять вас в Лондоне в рамках «Стратегического диалога Уордропа», но это для меня первая возможность посетить Грузию. Меня очень тепло приняли в вашей прекрасной стране. Грузия долгое время является важным и ценным стратегическим партнером Соединенного Королевства. Наши страны имеют очень прочные отношения на протяжении последних 30 лет, после того, как мы восстановили дипломатические отношения, мы прошли длительный период двустороннего сотрудничества и извлекли максимальную пользу из наших исторических связей.



Я помню визит премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в вашу страну в 1987 году. Через четыре года произошел распад Советского Союза, и ваше желание, ваше стремление к свободе, к самоопределению было ясно уже тогда, а сейчас оно еще сильнее.



Полномасштабное вторжение России в Украину, полное отрицание международного права — территориальной целостности, национального суверенитета для вас не является шокирующим. Присутствие России в Грузии в 2008 году и продолжающееся присутствие России в Южной Осетии и Абхазии вызвало глубокие человеческие страдания, разделило страну, семьи, ограничило доступ к землям предков и священным религиозным местам.



Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», — сказал Джеймс Клеверли.







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