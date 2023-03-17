Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр иностранных дел Великобритании провел встречу с представителями НПО и бывшим народным защитником


17.03.2023   13:04


Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли провел встречу с представителями неправительственных организаций и бывшим народным защитником Грузии Нино Ломджария в посольстве Великобритании в Грузии.

Как заявила после встречи Нино Ломджария, Джеймс Клеверли поинтересовался, чем Великобритания может помочь Грузии для содействия развитию демократии в стране, и как она может внести позитивный вклад в этот процесс.

«Мы предоставили информацию обо всем. У меня сложилось впечатление, что у министра иностранных дел были очень правильные представления о ситуации, проблемах и вызовах в стране. Надеюсь, что эта встреча поможет правительству Великобритании принять правильные решения в отношении Грузии, которые нам действительно нужны. Я не имею права озвучивать его слова», — заявила Нино Ломджария.

На встрече присутствовали представители неправительственных организаций, ISFED, «GRASS-Центр многопартийной демократии», фонда «Открытое общество» и «Многонациональной Грузии».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна