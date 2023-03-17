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Министр иностранных дел Великобритании провел встречу с представителями НПО и бывшим народным защитником
17.03.2023 13:04
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли провел встречу с представителями неправительственных организаций и бывшим народным защитником Грузии Нино Ломджария в посольстве Великобритании в Грузии.
Как заявила после встречи Нино Ломджария, Джеймс Клеверли поинтересовался, чем Великобритания может помочь Грузии для содействия развитию демократии в стране, и как она может внести позитивный вклад в этот процесс.
«Мы предоставили информацию обо всем. У меня сложилось впечатление, что у министра иностранных дел были очень правильные представления о ситуации, проблемах и вызовах в стране. Надеюсь, что эта встреча поможет правительству Великобритании принять правильные решения в отношении Грузии, которые нам действительно нужны. Я не имею права озвучивать его слова», — заявила Нино Ломджария.
На встрече присутствовали представители неправительственных организаций, ISFED, «GRASS-Центр многопартийной демократии», фонда «Открытое общество» и «Многонациональной Грузии».
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